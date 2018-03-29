Пригон и растаможка авто из Грузии

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Наша компания в силах подать каждому желающему его американскую авто-мечту под острым грузинским соусом!





Почему пригон авто из Грузии?

Подытожив изложенное ниже, можно вывести несколько причин покупки и растаможки авто именно из Грузии.

Цена на авто ниже, чем в странах Европы, по сравнению с аналогами в Украине. Существует большой выбор автомобилей всех марок и обилие комплектаций. Отсутствие языкового барьера, похожий менталитет упростит процедуру покупки авто. Быстрая доставка автомобиля, по сравнению с американским вариантом. Возможность посмотреть авто в живую, что не скажешь про Америку (только по фото можете купить авто). Чтобы полететь в Америку Вам нужно очень серьезно потратиться на перелет, а вот в Грузию полететь стоит в районе 100 долл., можете лично или поручить специалисту проверить и «пощупать» автомобиль, как хорошо его восстановили и в каком он состоянии на данный момент. Возможность купить “кота в мешке” минимальная, не то что с авто из США.

Низкая цена!

Главный плюс покупки автомобиля из Грузии — это, конечно же, их цена. По сравнению с Европой, цены на авто в Грузии очень демократичны. Разницу можно понять открыв главный немецкий автомобильный интернет портал www.mobile.de и грузинский портал autopapa.ge. Контраст цен на аналогичные авто Вас непременно удивит.

Цены на авто в Грузии ниже, чем в Евросоюзе на 30-40% и на 60-70% ниже, чем у нас в Украине.

С чем связана разница в ценах?

Грузинский авторынок на 80 процентов состоит из автомобилей, доставленных из Америки. Система оборота поддержанных автомобилей в Америке находится на высоком уровне. Американские страховые компании создали для своих граждан определенные условия, при которых даже слегка поврежденный автомобиль выгодно продать на одном из аукционов и получить деньги по страховке. Автоаукционы покупают такие автомобили и с минимальными комиссионными продают, как аукционный лот.

Предприимчивые грузины, в свою очередь, раньше нас поняли, что в наш век нужно ездить на хороших автомобилях и пока мы катались на евробляхах — они быстро пересели на отличные американские авто. Доставка из Америки в Грузию автодилерам и обычным гражданам обходится в копейки. Плюс в Грузии смешные налоги на таможенное оформление авто.

Поэтому грузины охотно покупают с аукционов в Америке авто с разными повреждениями, среди которых могут быть битые авто как в переднюю полусферу, так и в заднюю, а могут быть и утопленные авто. Для того, чтоб не купить «кота в мешке», лучше обратиться к нашим специалистам, которые смогут проанализировать какая машина было до восстановления, как авто восстановили (много ли шпаклевки или она качественно покрашена), сколько владельцев было у автомобиля, как часто в Америке она проходила сервис и главный вопрос для многих автолюбителей — не была ли машина утоплена и потом списана в утиль?

Мультибрендовый выбор авто

Еще одним из козырей в грузинской колоде является широкий мультибрендовый выбор авто на автоплощадках. В сравнении с Европой, куда целесообразно ехать за европейскими автомобилями, Грузия может предложить японцев, американцев и тех же немцев с богатой, американской комплектацией.

Так же к плюсам можно отнести быстрый срок реализации заказа.

С момента вылета до постановки авто на учет в Украине может занять всего 8-10 суток это уже с учетом дороги, проверки, парома из Батуми, растаможки, сертификации и постановки на учет в сервисной службе Украины.

Очень удобно покупать авто в Грузии.

Вам не нужно будет ездить по всей Грузии в поисках авто, так как изначально мы прилетаем в Тбилиси и едем в пригород городок Рустави, там же селимся в гостиницу напротив авторынка «АВТОПАПА».

На каких сайтах можно найти авто в Грузии

В Грузии есть два основных портала:

https://autopapa.ge/ru/usd

https://www.myauto.ge/ru/

В какой валюте нужно расплачиваться за покупку авто в Грузии?

Покупка авто в 99% производиться в долл США, так что Вам не нужно менять все на грузинские лари, а вот такие расходы как: отель, заправки и магазины вы можете оплачивать в лари или карточкой.

Могут ли мне пригнать авто под ключ без моего выезда?

Да, конечно это легко реализуется.

Вы выписываете доверенность на нашего специалиста и он едет от Вашего имени покупает авто.

При проверке и диагностики машины Вам будет показана онлайн трансляция через Вайбер или другой удобный для Вас мессенджер. После трансляции наш специалист пришлет вам фотографии общего плана и если будут недостатки, то он тоже из сфотографирует.

При заключении договора мы берем предоплату за авто.

При составлении договора заказчик оставляет предоплату за авто.

Авто сразу оформляем на заказчика, так что Вам не надо ничего переоформлять.

Можно ли купить авто в Грузии со смотанным пробегом?

Да, есть не очень умные продавцы, которые могут баловаться с пробегом, но если Вы летите с нашим специалистом, то он это сможет выявить очень быстро и вовсе не по потертости руля или усталости салона, а при помощи специальных американских сервисов, так как история американских авто очень прозрачная и при каждом сервисе указывают ее реальный пробег. Как только наш эксперт подключит специальное диагностическое оборудования, сразу будут видны реальные пробеги в различных узлах авто.

Я хочу пригнать авто из Грузии, с чего нужно начать?

Для начала надо нашему специалисту отправить модель, марку и год авто, которое Вы хотите под ключ в Украине. Наш профессионал просчитает стоимость пригона авто в Украине со всеми затратами и сбросит Вам детальную калькуляцию бюджета на пригон.

Если Вы едете с нами за авто, то после калькуляции мы ищем билет на ближайшие или удобные для Вас даты вылета.

После прилета в Тбилиси мы поселяемся в Рустави в гостинице «АВТОПАПА» и в этот же день идем смотреть авто, можем пересмотреть более 20 вариантов пока не найдем ту, за которой прилетели в Грузию. После того, как проверили машину мы оформляем документы и получаем транзитные номера, после можем ехать на паром в город Батуми. Параллельно мы сбрасываем документы нашему таможенному брокеру для оформления предварительной декларации, чтобы когда мы приплывем в порт Черноморск у нас был документ для пересечения границы и мы смогли спокойно поехать на растаможку.

Мифы о которых пора забыть.

В Грузии один автохлам! Действительно, в самом начале бума на американские авто, люди стали возить всё подряд, включая и откровенный мусор. Однако оборот американских авто в Грузии развивался и на сегодняшний день, его маховик работает на полную. Есть как минимум две мощнейшие автоплощадки, где можно подобрать себе отличное авто на любой вкус. Сложно доставить в Украину. Доставить купленный автомобиль в Украину не намного сложнее, чем вернуться туда самому. Паромное сообщение Батуми — Одесса налажено и работает как часы. Множество экспедиторских компаний предложат Вам свои услуги. Главное — синхронизировать действия с вашим таможенным брокером, чтобы он своевременно оформил предварительную декларацию и авто не простаивало в порту. Покупает чужой человек — придет «кот в мешке»! Один из самых нелепых мифов, которые бытуют вокруг этой темы. Во-первых, воспользовавшись услугами автоэксперта, клиент может поехать вместе с ним, а во-вторых мы живем в век коммуникаций, поэтому наш специалист всегда проводит видеотрансляцию осмотра автомобиля, озвучивая все ключевые моменты. У наших людей на подкорке сложился негативный образ автодилера и он выглядит как перекупщик с авто базара 90-х. Это давно не так! В этом интересном и прибыльном бизнесе работает множество добросовестных и понимающих в своем деле людей.

Сотни людей в Украине воспользовались услугой пригона авто из Грузии либо сами доставили себе автомобиль. Большинство не жалеют об этом, по крайней мере наши клиенты, с которыми мы поддерживаем товарищеские отношения. Богатые комплектации автомобилей из Америки с дутыми бамперами и изысканными кожаными салонами смотрятся в целом гораздо ярче, чем их европейские аналоги с текстилем и умеренным обвесом, свойственные для прагматичных европейцев. Поездка за автомобилем в Грузию, скажем в Батуми, может стать еще и приятным викендом в курортном городе с морем и гостеприимными грузинами в придачу. Языковой барьер между украинцами и грузинами возникает крайне редко. В Грузии пусть ломано, но разговаривают по русски, особенно среди автодилеров. Обилие и разнообразие моделей и брендов тоже весомое преимущество. Когда потенциальные клиенты просят меня подсказать откуда им пригонять и растамаживать авто, мне трудно сказать однозначно. Европа, Америка или Грузия, любой из вариантов имеет свои прелести и неприятные шероховатости.

Наши услуги

Подбор, пригон и таможенное оформление автомобилей являются основной деятельностью нашей компании. Наш штат состоит из автоэкспертов, логистов и таможенных брокеров. Поэтому мы можем произвести выбор, доставку и растаможку авто под ключ и пооперационно.

Услуга подбора авто

Эта услуга будет полезна людям, которые хотят приобрести автомобиль за границей, но не имеют опыта покупки автомобилей. Из-за того, что не обладают нужными знаниями, боятся нарваться на проблемный автомобиль с замаскированными дефектами. Так же есть люди, которые не могут позволить, в силу разных обстоятельств, уехать на несколько дней из страны и при этом нуждаются в автомобиле.

Наш эксперт отталкиваясь от ваших пожеланий, подберет основной и запасной варианты, затем вооружившись необходимым оборудованием и программным обеспечением, отправится тестировать выбранные авто. По месту в ходу проверки автомобиля, он проведет видеотрансляцию всей процедуры и с вашего согласия приобретет автомобиль. За консультацией обращайтесь по телефону.

Какая стоимость Ваших услуг по пригону авто из Грузии?

Если мы летим в Грузию вдвоем, то стоимость наших услуг по подбору, проверки и пригоне авто будет составлять 400 долл + 50% от суммы торга на авто (полученная сумма скидки от продавца).

Заказ под ключ без выезда в Грузию и уже пригнанная и растаможенная машина, то стоимость данной услуги будет 500 дол + 50% от суммы торга на авто (полученная сумма скидки от продавца).

Что входит в услуги авто из Грузии.

Анализ рынка авто (осуществляем совместно).

Проводим расширенную консультацию и анализ потенциальных авто к покупке, переписка и звонки с продавцами, запрос фото которых нет на сайте, резервация авто в случае необходимости. Организация его проекта от покупки авиабилетов, планирования маршрута, резерв номера в гостинице напротив автопапы и жилья в Батуми, организация покупки билетов на паром Батуми — Черноморск.

Диагностика авто в Грузии.

Анализ всей истории авто, детальный осмотр повреждений машины, которые она получила в США, подробная проверка восстановительных работ. Проверка кузова, с помощью профессионального оборудования, компьютерная диагностика коробки передач, электронных систем, двигателя, оптики, подвески, салона. На рынке АВТОПАПА у нас есть возможность заехать на эстакаду и проверить днище машины. Оформления документов в Грузии. Подготовка пакета документов для таможенного брокера по оформлению предварительной декларации и оформлении импортной декларации.

Помощь при прохождении таможенных формальностей на границе Украины.

Помощь в организации оформлении сертификата соответствия на автомобиль, который нужен при растаможке и оформлении авто в МРЕО.

Какие еще расходы на пригон авто из Грузии?

Покупка авиабилета 90 — 130 долл (за одного человека)

Оформление пакета документов и транзитных номеров в Грузии 50-100 долл.

Заправить авто 80-120 долл (от Рустави до Батуми)

Гостиница — 80-160$ (смотря, как быстро подберем авто и уплывем из Грузии);

Паром — Грузия- Украина — за машину 380$ (если авто без собственника, а по доверенности, то его завозят палубным грузом и сумма будет 450 долл за авто) , за одну персону если 4 местная каюта 125$, в эту цену уже заложено трехразовое питание.

ИТОГО затраты на пригон могут варьироваться от 9000-1300$

Какие расходы будут в Украине?

Прохождения сертификации — 7500 -8500 грн.

Услуги брокера — 300-350$.

Первая постановка на учет (пенсионный фонд) в сервисной службе от 3% до 5%.

3% если авто оценилось таможней до 190000 грн

4 % если авто оценилось таможней до 290000 грн

все что выше 290000 грн — 5% от стоимости.

Оплата услуг в сервисном центре (МРЕО) — 800-900 грн.

В данной статье мы попробавали осветить наиболее часто задаваемые вопросы, которые поступают от клиентов.

Но все же, передать весь объем информации и пролить свет на все вопросы в данной статье очень сложно. И надо учитывать что каждый заказ сугубо индивидуальный и не схож с другими заказами.

Мы можем для Вас подготовить подробную калькуляцию пригона авто из Грузии в таблице, для этого Вам достаточно отправить нам ссылку на автомобиль или параметры авто в Вайбер или Вотцап, а мы посчитаем и сбросим Вам калькуляцию в виде таблички (данный просчет бесплатный).